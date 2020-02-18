Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Челси». Француз стал третьим игроком в истории «МЮ», сумевшим поразить ворота лондонского клуба в обеих встречах премьер-лиги в течение одного сезона.

Первым стал Эрик Кантона в сезоне-1992/93, вторым — Уэйн Руни в сезоне-2011/12. Впоследствии оба футболиста становились капитанами «МЮ».

Трансляция матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»