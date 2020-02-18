Марсьяль — третий игрок «МЮ», забивший «Челси» в обеих играх сезона. Первыми были Кантона и Руни
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Челси». Француз стал третьим игроком в истории «МЮ», сумевшим поразить ворота лондонского клуба в обеих встречах премьер-лиги в течение одного сезона.
Первым стал Эрик Кантона в сезоне-1992/93, вторым — Уэйн Руни в сезоне-2011/12. Впоследствии оба футболиста становились капитанами «МЮ».
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