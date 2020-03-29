Марсьяль поддержал челлендж Азара и побрился налысо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль побрился налысо. Француз решил поддержать челлендж нападающего «Реала» Эдена Азара под названием #HaircutAtHome (стрижка дома).

Напомним, что защитник «Арсенала» Эктор Бельерин также поучаствовал в данном челлендже.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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