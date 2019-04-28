Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса - об эпизоде в матче 45-го тура чемпионшипа с "Астон Виллой" (1:1).

Напомним, "Лидс" забил после того, как один из соперников получил травму, и футболисты не стали останавливать игру. После этого Бьельса сказал своим игрокам, чтобы они дали "Астон Вилле" забить.

- Мы вернули соперникам гол. Все видели то, что произошло, и мы интерпретировали то, что мы увидели, поступив именно так, - цитирует специалиста Sky Sports. - Английский футбол известен своим духом честной игры, поэтому я не думаю, что должен комментировать это. Наша сегодняшняя игра с лучшей командой чемпионшипа на данный момент приблизила нас к максимуму наших возможностей.

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