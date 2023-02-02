Забитцер: «Мне нравится, как играют команды тен Хага, он хороший тренер»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился мнением о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Продолжать работать каждый день, выкладываться на тренировках, вот почему я здесь. Мне нравится, как тен Хаг играет, как играют его команды, он хороший тренер, и я с нетерпением жду встречи с ним и игры под его руководством. Я очень счастлив быть здесь и буду стараться изо всех сил. Мы посмотрим, что произойдет, но я здесь для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Забитцера сайт «МЮ».

28-летний футболист также прокомментировал то, что он стал первым австрийцем, присоединившимся к основной команде «Манчестер Юнайтед».

«Это уже история. Я говорил со своими агентами об этом. Я чувствую гордость и сделаю все возможное, чтобы стать хорошим австрийским игроком», — отметил Забитцер.

«МЮ» арендовал игрока у «Баварии» до конца сезона. В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.