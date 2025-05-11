«Марсель» хочет приобрести Кивера из «Арсенала»
Защитник «Арсенала» Якуб Кивер может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, на 25-летнего поляка претендует «Марсель». Французский клуб хочет подписать игрока в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Кивер провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Новости