«Марсель» хочет подписать игрока Арсенала Салибу

«Марсель» хочет приобрести защитника «Арсенала» Вильяма Салибу, информирует Foot Mercato. Ранее сообщалось, что французский футболист планирует остаться в лондонском клубе до конца контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Марсель» обратился к руководству «Арсенала», чтобы узнать, на каких условиях лондонский клуб может продать игрока.

21-летний защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». В сезоне-2021/22 Салиба провел 36 матчей в лиге 1 за «Марсель».