«Марсель» хочет подписать игрока Арсенала Салибу
«Марсель» хочет приобрести защитника «Арсенала» Вильяма Салибу, информирует Foot Mercato. Ранее сообщалось, что французский футболист планирует остаться в лондонском клубе до конца контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
«Марсель» обратился к руководству «Арсенала», чтобы узнать, на каких условиях лондонский клуб может продать игрока.
21-летний защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». В сезоне-2021/22 Салиба провел 36 матчей в лиге 1 за «Марсель».
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|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
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6
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7
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8
|Лестер
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9
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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