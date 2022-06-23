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Сегодня, 22:23

«Марсель» хочет подписать игрока Арсенала Салибу

Алексей Еремин
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«Марсель» хочет приобрести защитника «Арсенала» Вильяма Салибу, информирует Foot Mercato. Ранее сообщалось, что французский футболист планирует остаться в лондонском клубе до конца контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Марсель» обратился к руководству «Арсенала», чтобы узнать, на каких условиях лондонский клуб может продать игрока.

21-летний защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». В сезоне-2021/22 Салиба провел 36 матчей в лиге 1 за «Марсель».

Источник: https://www.footmercato.net/a3481476133653231911-lom-veut-acheter-definitivement-william-saliba
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