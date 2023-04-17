«Марсель» готов побороться с «Арсеналом» за Вильфрида Заа

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, интерес к форварду проявляют «Арсенал» и «Марсель». Кроме того, свою заинтересованность выражали и клубы из Саудовской Аравии, но ивуариец хочет продолжить карьеру в Европе. Его контракт с «Кристал Пэлас» истекает в конце сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ 30-летний нападающий провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.