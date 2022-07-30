«Марсель» арендовал защитника «Арсенала» Тавареша

«Арсенал» объявил о переходе защитника Нуну Тавареша в «Марсель».

22-летний португалец проведет сезон-2022/23 в составе французской команды на правах аренды, сделка не предусматривает опцию выкупа.

Тавареш перешел в «Арсенал» из «Бенфики» в июле 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «канониров».

Контракт защитника с лондонцами действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.