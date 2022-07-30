«Марсель» арендовал защитника «Арсенала» Тавареша
«Арсенал» объявил о переходе защитника Нуну Тавареша в «Марсель».
22-летний португалец проведет сезон-2022/23 в составе французской команды на правах аренды, сделка не предусматривает опцию выкупа.
Тавареш перешел в «Арсенал» из «Бенфики» в июле 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «канониров».
Контракт защитника с лондонцами действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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