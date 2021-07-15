«Марсель» арендовал у «Арсенала» защитника Салиба
20:11
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба проведет сезон-2021/22 в «Марселе» на правах аренды, сообщает официальный сайт английского клуба.
20-летний французский футболист будет выступать за «Марсель» под вторым номером.
В минувшем сезоне Салиба играл в аренде за «Ниццу», где принял участие в 22 матчах и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
Good luck at @OM_Officiel, Wilo ?— Arsenal (@Arsenal) July 15, 2021
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