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«Марсель» арендовал у «Арсенала» защитника Салиба

20:11
Вильям Салиба. Фото ФК «Арсенал»
Вильям Салиба. Фото ФК «Арсенал»
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба проведет сезон-2021/22 в «Марселе» на правах аренды, сообщает официальный сайт английского клуба.

20-летний французский футболист будет выступать за «Марсель» под вторым номером.

В минувшем сезоне Салиба играл в аренде за «Ниццу», где принял участие в 22 матчах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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