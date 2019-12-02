Маррей сожалеет, что Моуринью не возглавил «Арсенал»

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. В первые трех матчах он одержал три победы.

— Мне нравится, что он в АПЛ, — цитирует Маррея talkSPORT. — Если честно, он делает лигу намного интереснее. Думаю, он бы хорошо поработал бы в «Арсенале». Жозе победит — вещь, которую вы знаете о нем. Он находит способы выигрывать матчи, турниры. Это было бы отличным назначением. Из того, что я читал, атмосфера была довольно плохой в команде.

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