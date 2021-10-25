Маротта прокомментировал слухи о покупке «Интера» владельцами «Ньюкасла»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта отреагировал на слухи о том, что Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) хочет купить клуб.

«Я не акционер, поэтому это не в моей компетенции, — приводит слова Маротты Football Italia. — Я говорил с президентом, и он заверил меня, что останется. Ничего конкретного не происходит, но дела владельцев не входят в мою область знаний».

7 октября Public Investment Fund договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что представители PIF встречались с владеющей миланским клубом семьей Чжан, которая готова продать «Интер» за 1 миллиард евро.