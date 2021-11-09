Маркус Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии получил орден Британской империи, сообщает 9 ноября официальный Twitter клуба. Футболист стал кавалером ордена за свою общественную деятельность

Награду игроку вручили в Виндзорском замке. Церемония прошла с участием принца Уильяма. Футболист занимается волонтерской деятельностью.

Ранее он получил докторскую степень Манчестерского университета с выпускной работой на тему борьбы с детской бедностью. В частности, Рэшфорд боролся за то, чтобы школьники из малообеспеченных семей продолжали получать бесплатное питание в период летних каникул.