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Маркус Рэшфорд — о работе с Моуринью: «Я значительно прогрессировал за эти два года при Жозе»

09:14
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о работе с главным тренером Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2016-го по 2018 год.

— Было тяжело, но когда я посмотрю на это через 5-6 лет, то пойму, что это те моменты, которые закалили характер, — сказал Рашфорд в подкасте UTD. — Я стал действовать как многосторонний игрок, значительно прогрессировал, и все это благодаря этим двум годам при Жозе.

У нас были взлеты и падения. Это был тяжелый период, но определенно то время, которое сделало меня более сильным игроком.

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