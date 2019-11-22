Маркус Рэшфорд: «Нет лучшего кандидата на пост главного тренера, чем Сульшер»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что Уле Гуннар Сульшер лучше всего подходит на пост главного тренера команды. После 12 туров «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

— Уле — отличный парень, и у него в душе интересы клуба, так что, на мой взгляд, лучшего человека для этой работы нет, — цитирует Sky Sports Рэшфорда.

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