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Маркус Рэшфорд: «Нет лучшего кандидата на пост главного тренера, чем Сульшер»

01:11
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что Уле Гуннар Сульшер лучше всего подходит на пост главного тренера команды. После 12 туров «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

— Уле — отличный парень, и у него в душе интересы клуба, так что, на мой взгляд, лучшего человека для этой работы нет, — цитирует Sky Sports Рэшфорда.

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