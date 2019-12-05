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Маркус Рэшфорд: «МЮ» может играть против лучших команд»

06:12
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после победы над «Тоттенхэмом» в 15-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что его команде по силам играть с топ-клубами. Сам англичанин в этой встрече забил два гола.

— Нам пришлось потрудиться, чтобы добиться результата, — цитирует BBC Рэшфорда. — Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда нужны такие игры. Хотим показать людям, что мы можем играть против лучших команд.

У нас было много ударов, я бы не сказал, что какие-то супер-моменты, да и вратарь сделал несколько хороших сэйвов. Всегда притяно выиграть перед своими болельщиками.

Ожидание перед пенальти? В такие моменты пыташься сохранять спокойствие. С ВАР у игроков есть время, прежде чем придется сделать точный удар.

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур

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