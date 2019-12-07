Маркус Рэшфорд: «МЮ» мог забить больше"

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии. Форвард открыл счет в первом тайме.

— Мы могли забить больше и решить исход игры, — цитирует BBC Рэшфорда. — Это трудная победа, иногда они очень полезны для команды и помогают двигаться вперед.

Первые 30 минут были великолепными. Главное — чтобы мы могли так играть на протяжении 80-90 минут.

Праздновать с фанатами на выезде — это класс. Нет ничего лучше, чем это чувство. Я рад за фанатов, но наша задача — продолжить эти успехи.