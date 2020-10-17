Маркус Рэшфорд: «Мы хотим не просто обыграть «Ньюкасл», а сделать это так, чтобы нами можно было гордиться»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает матч 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» шансом для команды исправить неудачный старт в сезоне.
— Это возможность оправиться от плохого старта, — приводит Sky Sports слова Рэшфорда. — Матчи с «Ньюкаслом» всегда важны, но предстоящий — еще более важен в связи с нашими предыдущими результатами. Когда проигрываешь, хочется как можно быстрее выиграть, чтобы вернуть команде победный настрой. Причем мы хотим не просто обыграть «Ньюкасл», а выиграть так, чтобы потом гордиться собой.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.