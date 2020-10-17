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Маркус Рэшфорд: «Мы хотим не просто обыграть «Ньюкасл», а сделать это так, чтобы нами можно было гордиться»

13:47
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает матч 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» шансом для команды исправить неудачный старт в сезоне.

— Это возможность оправиться от плохого старта, — приводит Sky Sports слова Рэшфорда. — Матчи с «Ньюкаслом» всегда важны, но предстоящий — еще более важен в связи с нашими предыдущими результатами. Когда проигрываешь, хочется как можно быстрее выиграть, чтобы вернуть команде победный настрой. Причем мы хотим не просто обыграть «Ньюкасл», а выиграть так, чтобы потом гордиться собой.

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