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Маркус Рэшфорд может пропустить старт сезона в АПЛ

09:03
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Форвард «МЮ» и сборной Англии Маркус Рэшфорд после Евро-2020 хочет перенести операцию на плече и ноге, сообщает The Mirror.

По данным источника, 23-летний футболист большую часть прошлого сезона выступал с травмами ноги и плеча, поэтому после чемпионата хочет заняться этими проблемами. Из-за процедуры нападающий может пропустить старт сезона чемпионата Англии.

Сборная Англии на чемпионате Европы-2020 в группе D сыграет с Хорватией (13 июня), Шотландией (18 июня) и Чехией (22 июня).

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/

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