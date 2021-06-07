Маркус Рэшфорд может пропустить старт сезона в АПЛ
09:03
Форвард «МЮ» и сборной Англии Маркус Рэшфорд после Евро-2020 хочет перенести операцию на плече и ноге, сообщает The Mirror.
По данным источника, 23-летний футболист большую часть прошлого сезона выступал с травмами ноги и плеча, поэтому после чемпионата хочет заняться этими проблемами. Из-за процедуры нападающий может пропустить старт сезона чемпионата Англии.
Сборная Англии на чемпионате Европы-2020 в группе D сыграет с Хорватией (13 июня), Шотландией (18 июня) и Чехией (22 июня).
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю