Рэшфорд: «Думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что готов к новому вызову и уходу из клуба. Ранее появилась информация, что 27-летний англичанин выставлен на трансфер.

«Если понимаю, что ситуация уже плохая, я не собираюсь ее ухудшать. Видел, как другие игроки уходили из «МЮ» в прошлом, и я не хочу быть таким человеком. Когда уйду, я сделаю заявление и сделаю официальное заявление. Когда уйду, сделаю это без обид. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев о «Манчестер Юнайтед». Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу», — приводит BBC слова Рэшфорда.

27-летний Рэшфорд, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», забил 138 голов в 426 матчах за клуб с момента своего дебюта в 2016 году.