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Маркус Рэшфорд: «Кавани точно способен помогать «Манчестер Юнайтед» выигрывать трофеи»

09:47
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о новичке команды, форварде Эдинсоне Кавани.

— Мы все ждем, когда Эдинсон присоединится к нам после карантина, — приводит Sky Sports слова Рэшфорда. — Надеюсь, он будет много забивать, потому что он точно способен помогать нам добиваться побед и набирать очки и выигрывать трофеи. Кавани может стать очень важным игроком для «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Чтобы выиграть 2-3 трофея за год, нужна отличная команда, или же нужен человек, который стабильно будет забивать голы каждую неделю.

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