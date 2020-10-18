Маркус Рэшфорд: «Кавани точно способен помогать «Манчестер Юнайтед» выигрывать трофеи»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о новичке команды, форварде Эдинсоне Кавани.
— Мы все ждем, когда Эдинсон присоединится к нам после карантина, — приводит Sky Sports слова Рэшфорда. — Надеюсь, он будет много забивать, потому что он точно способен помогать нам добиваться побед и набирать очки и выигрывать трофеи. Кавани может стать очень важным игроком для «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Чтобы выиграть 2-3 трофея за год, нужна отличная команда, или же нужен человек, который стабильно будет забивать голы каждую неделю.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.