Маркус Рэшфорд: «Если мы выиграем какие-то трофеи и завершим сезон в топ-4, это будет успешный год»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о перспективах клуба на сезон.

— У меня не было никаких сомнений по поводу подписания нового контракта в июле — приводит слова Рэшфорда Sky Sports. — Сульшер отличный человек, интересы клуба у него на первом месте, и он действительно переживает за него. Мы с ним на одной волне, и я хочу того же для команды. Поэтому я считаю, что нет лучше человека для этой работы.

Уже прошло два с половиной года, как мы выиграли наш последний трофей, и это как будто вечность. Если мы закончим этот сезон а первой четверке, но без трофея, я не буду доволен этим. Но если нам выиграть какие-то трофеи и завершить сезон в топ-4, то это был успешный сезон.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место, имея в активе 16 очков. До четвертой строчки подопечных Сульшера отделяют 8 очков.