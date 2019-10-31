Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после победы над «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги (2:1) отметил, что команда все еще в сложном положении. Также он добавил, что после побед просыпаешься с хорошими чувствами.

— Мы были в сложном положении. Мы все еще переживаем этот этап, — цитирует BBC Рэшфорда. — Единственный способ преодолеть эту ситуацию — бороться и побеждать, потому что это делает всех счастливыми. Когда победил, на следующий день просыпаешься с хорошими чувствами. Начало сезона было не таким, как мы ждали, но нужно пройти через это.

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