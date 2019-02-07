Маркус Баббель: "Клопп - фантастический тренер, в случае победы в АПЛ он станет одним из лучших в истории "Ливерпуля"

Известный в прошлом защитник "Ливерпуля" Маркус Баббель считает, что, в случае победы "красных" в чемпионате Англии, их главный тренер Юрген Клопп станет одним из лучших тренеров в истории команды.

- Чемпионство близко. У "Манчестер Сити" есть проблемы по ходу сезона, да и "Ливерпуль" сейчас столкнулся с трудностями. Но невозможно пройти весь сезон без спадов, ведь это футбол, - приводит слова Баббеля "Omnisport". - Клопп - фантастический тренер. Он впишет свое имя в историю, если сумеет привести его к чемпионскому титулу. Юрген возглавляет одну из лучших команд мира, и он входит в пятерку лучших тренеров в ее истории, потому что она долгое время ничего не выигрывала. Это разочаровывает фанатов и они мечтают о титуле, но, если "красным" удастся победить, Клопп станет одним из лучших тренеров в их истории.

На данный момент "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Клоппа имеет равное количество очков с "Манчестер Сити" (62), но у нее на одну игру меньше.

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