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Марку Силва — о возможном увольнении из «Эвертона»: «Читать домыслы не входит в часть моего дня»

29 ноября 2019, 18:34
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Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал, что думает о слухах по поводу возможного увольнения.

— Ближайший матч — это всегда то, что у меня на уме, — цитирует Силву Sky Sports. — Конечно, мы анализируем, почему мы не выиграли и почему не достигли того результата, которого мы хотели.

Читать домыслы не входит в часть моего дня. Я кое-что знаю о слухах, но они не входят в мою повседневную рутину.

«Эвертон» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков в 13 матчах. Матч с «Лестером» 1 декабря может стать последним для Силвы.

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