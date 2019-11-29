Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал, что думает о слухах по поводу возможного увольнения.

— Ближайший матч — это всегда то, что у меня на уме, — цитирует Силву Sky Sports. — Конечно, мы анализируем, почему мы не выиграли и почему не достигли того результата, которого мы хотели.

Читать домыслы не входит в часть моего дня. Я кое-что знаю о слухах, но они не входят в мою повседневную рутину.

«Эвертон» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков в 13 матчах. Матч с «Лестером» 1 декабря может стать последним для Силвы.