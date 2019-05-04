Главный тренер "Эвертона" Марку Силва - о матче с "Бернли" (2:0) в 37-м туре чемпионата Англии.

- Мы ранее потеряли уверенность в определенные моменты сезона, но мы как команда хорошо отреагировали и заканчиваем сезон правильно, - цитирует специалиста ВВС. - У нас получилась хорошая концовка чемпионата, и в следующем сезоне мы должны ставить высокие задачи. Когда болельщики понимают, насколько они важны для нас, мы очень сильны на "Гудисон парке". В последних десяти матчах мы восемь раз не пропустили, показывая атакующий футбол.

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