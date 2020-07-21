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Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Севилье»

14:58

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Севилью», сообщает Goal.com со ссылкой на Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать 29-летнего футболиста с правом выкупа. Сообщается, что спортивный директор «Севильи» Мончи считает вариант с испанцем хорошим в условиях финансовых проблем из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2019/20 Алонсо провел за «Челси» 26 матчей, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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