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Ван Бастен — о Роналду под руководством тен Хага: «Эрик сделает так, чтобы Криштиану играл как ему нужно»

Ван Бастен уверен, что тен Хаг окажет влияние на Роналду
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Экс-нападающий «Аякса» и «Милана» Марко Ван Бастен поделился мыслями о роли нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после прихода главного тренера Эрика тен Хага.

«Если Роналду продолжит играть так же, как в матче против «Норвича», и регулярно забивать два-три гола в матче, нет необходимости исключать его из команды.

Роналду — игрок, который знает свое дело, и если у него получается — вы должны дать ему место в составе. Тен Хаг примет во внимание, что больше не сможет рассчитывать на те же физические возможности от Роналду, что и от 18-летних футболистов.

Конечно, Криштиану нужно будет усердно работать, но я уверен, что по-другому и быть не может. Я считаю, что тен Хаг сделает так, чтобы Роналду играл как ему нужно», — цитирует Ван Бастена Goal.

Соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.

37-летний Роналду в этом сезоне провел за «МЮ» 36 матчей и забил 22 гола.

Криштиану Роналду
Марко ван Бастен
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«Кристал Пэлас» и «Лидс» сыграли вничью в заключительном матча 34-го тура АПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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