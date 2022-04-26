Экс-нападающий «Аякса» и «Милана» Марко Ван Бастен поделился мыслями о роли нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после прихода главного тренера Эрика тен Хага.

«Если Роналду продолжит играть так же, как в матче против «Норвича», и регулярно забивать два-три гола в матче, нет необходимости исключать его из команды.

Роналду — игрок, который знает свое дело, и если у него получается — вы должны дать ему место в составе. Тен Хаг примет во внимание, что больше не сможет рассчитывать на те же физические возможности от Роналду, что и от 18-летних футболистов.

Конечно, Криштиану нужно будет усердно работать, но я уверен, что по-другому и быть не может. Я считаю, что тен Хаг сделает так, чтобы Роналду играл как ему нужно», — цитирует Ван Бастена Goal.

Соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.

37-летний Роналду в этом сезоне провел за «МЮ» 36 матчей и забил 22 гола.