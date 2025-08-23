Кукурелья: «Надеюсь, «Челси» сможет добиться многого в этом сезоне»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (5:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Мы очень рады... в прошлой игре мы что-то упустили (ничья с «Кристал Пэлас»), играли не в своЕм стиле. Сегодня поначалу действовали неаккуратно, но настрой был очень хорошим и показали качественный футбол. У нас хороший состав, и все мы готовы в любой момент решить исход встречи. Надеюсь, мы сможем добиться многого в этом сезоне», — приводит The Guardian слова Кукурельи.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Игра состоится 30 августа.