Кукурелья: «У «Челси» осталось еще две игры — нам нужно приложить все усилия в них»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Испанец забил единственный гол в этой встрече.

«Я очень счастлив. Я думаю, что команда заслужила победу. Мы знаем, что нам нужно было оставаться в игре. Это было очень важно. Мы работаем ради таких моментов. У нас осталось еще две игры — нам нужно приложить все усилия. Нам нужно закончить сезон на высоком уровне», — цитирует BBC Кукурелью.

«Челси» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» идет на 16-й строчке, опережая зону вылетов на 17 очков.