Марк Хьюз заявил, что Маурисио Почеттино мог бы возглавить «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз считает, что Маурисио Почеттино мог бы стать идеальным кандидатом на пост главного тренера английского клуба, сообщает Sky Sports.

«АПЛ не похожа ни на одну другую лигу в мировом футболе. Но сходства с качеством игры есть, однако интенсивность игр отличается. Если у вас не было опыта АПЛ ни в качестве игрока, ни в качестве тренера, то, я думаю, это может застать вас врасплох, и у вас может быть переходный период. Это другой уровень, на мой взгляд», — сказал Хьюз.