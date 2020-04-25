Бывший полузащитник «КПР» Джоуи Бартон рассказал, что у него были проблемы главным тренером команды Марком Хьюзом. По словам экс-хавбека сборной Англии, он часто провоцировал Хьюза.

— С несколькими тренерами у меня были проблемы, — цитирует The Sack Race Бартона. — Мне не нравился Сэм Эллардайс, не думаю, что он хороший тренер. У него странные методики тренировки.

Марк Хьюз — худший тренер из всех, с кем я работал! Его настяоящее имя Лесли, он звал себя Марк, это было как сценический псевдоним. Я называл его Лесли, что он ненавидел. После поражений я заходил в раздевалку и кричал: «Ты отстой, Лесли».