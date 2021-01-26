Марина Грановская поприветствовала Тухеля в «Челси»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера. Немецкий специалист заключил контракт на 18 месяцев, сменив Фрэнка Лэмпарда.

«Сменить главного тренера в середине сезона всегда непросто, но мы очень рады заполучить Томаса Тухеля, одного из лучших тренеров Европы. В этом сезоне и в последующие годы нужно много над чем поработать и многого добиться. Мы приветствуем Томаса в клубе», — приводит официальный сайт «Челси» слова Грановской.