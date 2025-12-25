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Мареска — о матче с «Астон Виллой»: «Это будет очень сложная игра для «Челси»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч 18-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

«Это будет очень сложная игра для нас, нам придется показать все, на что мы способны, потому что «Астон Вилла» играет очень хорошо. У них четкая схема, они очень организованно действуют как с мячом, так и без него. Они полны уверенности в себе, но мы играем дома и, как всегда, будем стараться набрать три очка. Мы будем продолжать усердно работать и прогрессировать», — приводит слова Марески пресс-служба.

Матч между командами состоится 27 декабря, начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Челси» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» с 36 очками — на третьей строчке.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
Энцо Мареска
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 7 6 0 1 11-5 18
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
7
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
8
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
9
 Ипсвич 7 3 0 4 11-15 9
10
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
14
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
15
 Тоттенхэм 7 1 3 3 6-10 6
16
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
17
 Ковентри 7 2 0 5 6-14 6
18
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-9 5
19
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
20
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
Результаты / календарь
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38 тур
23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест - : -
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити - : -
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон - : -
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм - : -
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм - : -
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл - : -
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд - : -
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон - : -
25.10 17:00 МЮ – Борнмут - : -
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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