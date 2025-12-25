Мареска — о матче с «Астон Виллой»: «Это будет очень сложная игра для «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч 18-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

«Это будет очень сложная игра для нас, нам придется показать все, на что мы способны, потому что «Астон Вилла» играет очень хорошо. У них четкая схема, они очень организованно действуют как с мячом, так и без него. Они полны уверенности в себе, но мы играем дома и, как всегда, будем стараться набрать три очка. Мы будем продолжать усердно работать и прогрессировать», — приводит слова Марески пресс-служба.

Матч между командами состоится 27 декабря, начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Челси» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» с 36 очками — на третьей строчке.