Мареска — о будущем Стерлинга и Чилуэлла: «Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Это не жестоко, а честно»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Рахима Стерлинга и защитника Бена Чилуэлла.
«Сейчас они тренируются отдельно. У нас отличный состав, и невозможно предоставить всем минуты. Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Если они не уйдут, у них здесь есть контракт, они являются игроками «Челси».
Я не говорю, что Стерлинг плохой игрок, но я предпочитаю другой тип вингеров. В этом причина. Я разговаривал наедине с Рахимом за день до матча с «Манчестер Сити» и четко объяснил ситуацию. Это жестоко? Я так не думаю. Я стараюсь быть честным. Что касается Чилуэлла, я сказал, что он прекрасный парень, но ему придется нелегко из-за его позициии. Ему будет тяжело. Если вы считаете это жестоким, решать вам. Для меня это не жестоко, а просто честно», — приводит слова Марески AS.
В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (0:2). В следующем матче лондонцы 22 августа дома сыграют со швейцарским «Серветтом» в первом матче квалификации Лиги конференций. Начало — в 22.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|- : -
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1