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Мареска — о будущем Стерлинга и Чилуэлла: «Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Это не жестоко, а честно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Рахима Стерлинга и защитника Бена Чилуэлла.

«Сейчас они тренируются отдельно. У нас отличный состав, и невозможно предоставить всем минуты. Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Если они не уйдут, у них здесь есть контракт, они являются игроками «Челси».

Я не говорю, что Стерлинг плохой игрок, но я предпочитаю другой тип вингеров. В этом причина. Я разговаривал наедине с Рахимом за день до матча с «Манчестер Сити» и четко объяснил ситуацию. Это жестоко? Я так не думаю. Я стараюсь быть честным. Что касается Чилуэлла, я сказал, что он прекрасный парень, но ему придется нелегко из-за его позициии. Ему будет тяжело. Если вы считаете это жестоким, решать вам. Для меня это не жестоко, а просто честно», — приводит слова Марески AS.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (0:2). В следующем матче лондонцы 22 августа дома сыграют со швейцарским «Серветтом» в первом матче квалификации Лиги конференций. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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«Манчестер Юнайтед» перестал выдавать обед обслуживающему персоналу для сокращения расходов
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
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Вулверхэмптон – Челси
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Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

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