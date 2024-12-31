Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:50

Мареска — о поражении от «Ипсвича»: «Странная игра с точки зрения создания множества моментов»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Ипсвича» (0:2).

«Странная игра с точки зрения создания множества моментов. Мы могли бы забить много, но они отразили мячи на линии или сделали отличные сейвы. Мы сделали четыре изменения по сравнению с прошлой игрой, потому что все футболисты заслуживают играть. Теперь, когда мы закончили первую часть сезона, никто не ожидал, что мы окажемся там, где мы есть. Мы находимся на хорошей позиции, но мы можем быть лучше. Это долгая гонка», — приводит слова Марески BBC Sport.

После этого матча «Челси» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 15 очками — на 18-й строчке.

ФК Ипсвич Таун
ФК Челси
Энцо Мареска
Читайте также
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2025 года
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кукурелья — о поражении от «Ипсвича»: «Челси» нужно исправить небольшие ошибки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 2
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 2 : 0
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 2
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости