Мареска — о поражении от «Ипсвича»: «Странная игра с точки зрения создания множества моментов»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Ипсвича» (0:2).
«Странная игра с точки зрения создания множества моментов. Мы могли бы забить много, но они отразили мячи на линии или сделали отличные сейвы. Мы сделали четыре изменения по сравнению с прошлой игрой, потому что все футболисты заслуживают играть. Теперь, когда мы закончили первую часть сезона, никто не ожидал, что мы окажемся там, где мы есть. Мы находимся на хорошей позиции, но мы можем быть лучше. Это долгая гонка», — приводит слова Марески BBC Sport.
После этого матча «Челси» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 15 очками — на 18-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|
5
|Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|
6
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|
10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|0 : 5
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 2
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|2 : 0
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|0 : 2
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5