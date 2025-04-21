Мареска — о матче с «Фулхэмом»: «Самая трудная победа «Челси» в сезоне»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 33-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).
«Была важная победа, потому что, во-первых, это дерби, а во-вторых, она дает нам шанс попасть в Лигу чемпионов. Это была, пожалуй, самая трудная победа в сезоне, и причина в том, что все сыграли вчера, поэтому нам нужно было обязательно победить», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
«Челси» набрал 57 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ. «Фулхэм» с 48 очками — на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|33
|18
|12
|3
|61-27
|66
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|
4
|Ман. Сити
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|
5
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|
6
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
7
|Астон Вилла
|33
|16
|9
|8
|53-47
|57
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|
16
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
18
|Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|
19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|4 : 2
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 0
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 2
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 1
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|4 : 1
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|1 : 2
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|0 : 4
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|0 : 1
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|18
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
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