15 августа, 15:43

Мареска призвал руководство «Челси» подписать нового защитника после травмы Колвилла

Павел Лопатко

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что попросил руководство подписать нового защитника взамен травмированного Леви Колвилла, однако клуб продолжает искать замену из своих игроков.

«Клуб точно знает, что я думаю. Я думаю, нам нужен центральный защитник. Мы ищем внутреннее решение, но, как я уже сказал, клуб точно знает, что я думаю. Когда мы строим игру, мы строим ее с Леви в центре.

В прошлом году мы сыграли 64 матча, и все 64 игры мы провели либо с Леви, либо с Тосином [Адарабиойо в центре].

Сейчас Леви выбыл. Единственный, кто еще может хорошо выполнять эту работу, — это Тосин. Но у нас есть АПЛ, Лига чемпионов с такими игроками.

Остальные могут адаптироваться. [Йоррел] Хато — новичок, в прошлом сезоне он никогда не играл на позиции полузащитника [в «Аяксе»], так что дело не в том, чтобы быть центральным защитником. Да, [он] центральный защитник, но сможет ли он это сделать? Это другое дело. Также у нас есть игроки, которые, к сожалению, в данный момент испытывают некоторые проблемы с травмами. Это Уэс [Фофана] и Бенуа [Бадиашиле]. И именно по этой причине я сказал, что клуб точно знает, что я думаю о центральных защитниках», — сказал 45-летний итальянец на пресс-конференции.

7 августа «Челси» объявил, что защитник Леви Колвилл повредил переднюю крестообразную связку. 22-летний англичанин уже перенес операцию. Колвилл травмировался на первой тренировке в рамках подготовки к сезону-2025/26.

Леви Колвилл.Грустные новости за неделю до старта АПЛ: Колвилл порвал «кресты» сразу после Мэддисона
ФК Челси
Энцо Мареска
