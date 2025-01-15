Мареска — о ничьей с «Борнмутом»: «Челси» был агрессивен и должен был забить три гола»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру команды и ничейный исход матча 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).
«Я думаю, что в первом тайме мы полностью заслужили победу. Мы были агрессивны, создали моменты и должны были забить три гола. Игра была полностью под нашим контролем, и нам нужно ее улучшить», — цитирует Мареску BBC Sport.
«Челси» идет на 4-й строчке турнирной таблице АПЛ с 37 очками, «Борнмут» с 34 баллами занимает 7-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
3
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
4
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
13
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
14
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|2 : 2
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|3 : 2
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 2
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 1
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Коул Палмер
Челси
|14
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5
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