Мареска — о ничьей с «Борнмутом»: «Челси» был агрессивен и должен был забить три гола»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру команды и ничейный исход матча 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

«Я думаю, что в первом тайме мы полностью заслужили победу. Мы были агрессивны, создали моменты и должны были забить три гола. Игра была полностью под нашим контролем, и нам нужно ее улучшить», — цитирует Мареску BBC Sport.

«Челси» идет на 4-й строчке турнирной таблице АПЛ с 37 очками, «Борнмут» с 34 баллами занимает 7-е место.