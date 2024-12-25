Мареска доволен турнирным положением «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отметил, что команда по праву занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Клуб из Фулема набрал 35 очков за 17 туров и уступает только «Ливерпулю», у которого 39 баллов в 16 матчах.

«Реальность такова, что мы вторые, и мы не просто идем вторыми после четырех или пяти матчей, когда таблица еще не отражает реальной ситуации. Мы вторые после 17 матчей, то есть почти на экваторе чемпионата, так что, пожалуй, в таблице есть некоторая правда о том, что из себя представляют команды и на каком этапе они находятся. Мы довольны своим положением на данный момент», — приводит Daily Mail слова тренера.

В нынешнем сезоне «Челси» потерпел только два поражения в чемпионате Англии. На старте турнира синие уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:2, а в октябре — «Ливерпулю» (1:2). Следующий матч в АПЛ команда проведет 26 декабря против «Фулхэма».