Мануэль Пеллегрини: "Вест Хэм" хочет обыграть "Ливерпуль"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что его команда хочет победить "Ливерпуль" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 4 февраля.

- Думаю, мы сможем обыграть "Ливерпуль" в понедельник вечером, - приводит слова Пеллегрини официальный сайт "Вест Хэма". - Каждая команда в АПЛ может обыграть любую другую. Посмотрите, "Ньюкасл" победил "Манчестер Сити".

Повторюсь, мы хотим обыграть "Ливерпуль". Для этого нам нужно показать хороший футбол, а также правильно действовать в обороне. У соперника отличные игроки, поэтому нам нужно действовать быстро. У нас есть все шансы на победу.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии, имея в активе 61 очко. "Вест Хэм" с 31 баллом располагается на 12-й строчке.

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