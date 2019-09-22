Мануэль Пеллегрини: «Приятно обыграть «МЮ», не пропустив»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини остался доволен победой над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Он подчеркнул важность того, что лондонцы не пропустили.

— Хорошо побеждать, особенно дома у «МЮ», — цитирует ВВС Пеллегрини. — И при этом еще сохранять ворота сухими. Возможно, в первом тайме мы играли слишком быстро, поэтому часто теряли мячи. Но мы не позволяли сопернику создавать моменты. А гол Ярмоленко сыграл ключевую роль. В перерыве сказал игрокам, что если мы будем защищаться так, как в первом тайме, то не позволим соперникам создавать много моментов. У нас хорошая команда, но мы стали еще более сплоченными и крепкими.