Мануэль Пеллегрини: «Нельзя в каждом матче пропускать по три мяча»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини выразил разочарование поражением от «Арсенала» (1:3) в матче чемпионата Англии. Его команда пропустила три мяча за девять минут.

— Это сложно понять, — цитирует Sky Sports Пеллегрини. — Мы доминировали на протяжении 60 минут, а затем проиграли. Нам не удалось забить важнейший второй гол. Нельзя пропускать три мяча в каждом матче. Сейчас команда переживает не лучшие времена. Нужно играть все 90 минут, а не 60, как в этом матче. Нужно понимать болельщиков. Когда ты дома не выигрываешь пять матчей, они не могут быть счастливыми.