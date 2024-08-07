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Пеллегрини — об обвинениях «Манчестер Сити» в нарушении финансового фэйр-плей: «Всегда есть критика»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал информацию о 115 обвинениях в адрес манчестерского клуба по поводу нарушения финансового фэйр-плей с 2009 по 2018 год.

«Я уверен, что болельщики «Сити» довольны тем, как работает клуб, как играет команда и трофеями, которые они выиграли за все эти годы. Всегда есть критика по многим вопросам», — цитирует BBC Пеллегрини.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела начнется осенью 2024 года.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Мануэль Пеллегрини
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
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17.08 17:00
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