Мануэль Пеллегрини: "Арнаутович полностью сосредоточен на выступлениях за "Вест Хэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини опроверг все слухи о том, что нападающий его команды Марко Арнаутович думает о скором переезде в чемпионат Китая.

− Те, кто думает, что Марко не хочет быть здесь или не хочет играть в "Вест Хэме", абсолютно не правы, – цитирует Sky Sports Пеллегрини. – Его не интересовали зимой и не интересуют сейчас те многомиллионные предложения из Китая. Да, сейчас у него не лучший игровой отрезок. Но с футболистами такое бывает. В эти моменты им нужна поддержка, а не критика. Я каждый день говорю с Марко, и сейчас ему неприятно, что болельщики не оказывают ему той поддержки, что была пару месяцев назад.

Напомним, что после проигранного в прошлую субботу матча "Эвертону" (0:2) в 32-м туре чемпионата Англии на Арнаутовича обрушился шквал критики из-за его голевой засухи. 29-летний австриец не забивает уже 8 игр подряд.

В понедельник, 8 апреля, "Вест Хэму" предстоит гостевой матч 33-го тура чемпионата Англии против "Челси", начало встречи – 22.00 (мск). "Молотобойцы" идут на одиннадцатом месте (42 очка), "синие" расположились на пятой строчке, набрав 63 балла.​