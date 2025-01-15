«Уиган» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Уиган» переиграл «Мансфилд Таун» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 2:0. Норвежский полузащитник Тело Асгаард в начале второго тайма за 6 минут оформил дубль и прине своей команде победу.

Также во вторник, 14 января, «Лейтон Ориент» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» (1:1 д.в., пен. — 6:5), «Престон Норт Энд» обыграл «Чарльтон» (2:1) благодаря дублю черногорца Милутина Осмаича.