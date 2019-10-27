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Мане заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» до конца карьеры

14:43
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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заявил о желании до конца карьеры играть за команду.

— Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. Мне здесь нравится, — цитирует сенегальца TV2. — Надеюсь, я останусь здесь навсегда.

27-летний Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Всего он провел за «красных» 136 матчей, забил 68 мячей и отдал 24 результативные передачи.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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