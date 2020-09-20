Мане забил два гола «Челси» за четыре минуты и принес «Ливерпулю» победу

В чемпионате Англии состоялся центральный матч 2-го тура, в котором «Челси» принимал «Ливерпуль». Гости победили со счетом 2:0.

Оба мяча во втором тайме забил нападающий «красных» Садио Мане. Причем 28-летний форвард дважды отличился в течение четырех минут.

На 54-й минуте матча вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага сделал неудачный пас, после чего Мане перехватил мяч и закатил его в пустые ворота.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Челси» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:0)

Голы: Мане, 50 (0:1). Мане, 54 (0:2).

Нереализованный пенальти: Жоржинью, 75 (вратарь)

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Баркли, 79), Жоржинью (Абрахам, 79), Канте, Хаверц (Томори, 46), Маунт, Вернер.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Тиагу Алькантара, 46), Фабинью, Кейта (Милнер, 64), Роберту Фирмину (Минамино, 86), Салах, Мане.

Судья: Тирни (Англия).

20 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».