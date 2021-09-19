Мане высказался о своем сотом голе за «Ливерпуль»
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане высказался о своем 100-м голе за мерсисайдцев. 100 мячей футболист забил в 225 играх.
«Было бы здорово играть с «Кристал Пэлас» каждые выходные. Мне понравилось с ними играть. Я всегда думаю в голове, что такое возможно. Буду стараться забивать еще больше», — цитирует сенегальца Sky Sports.
Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. 29-летний сенегалец забил 100-й гол за команду в матче 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).
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