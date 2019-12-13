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Мане стал лучшим игроком АПЛ в ноябре

15:38
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком ноября в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт лиги.

Сенегальский форвард провел в ноябре четыре матча, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

В текущем сезоне в АПЛ Мане провел 15 матчей, забив 9 голов и отдав 6 ассистов.

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