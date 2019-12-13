Мане стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
15:38
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком ноября в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт лиги.
Сенегальский форвард провел в ноябре четыре матча, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.
В текущем сезоне в АПЛ Мане провел 15 матчей, забив 9 голов и отдав 6 ассистов.
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...— Premier League (@premierleague) December 13, 2019
It's @LFC's Sadio Mane ? #PLAwards pic.twitter.com/uRec2yueTZ
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