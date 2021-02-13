Мане проводит 200-й матч за «Ливерпуль»
Матч 24-го тура чемпионата Англии-2020/21 против «Лестера» стал для нападающего «Ливерпуля» Садио Мане 200-м в составе команды, сообщает пресс-служба мерсисайдцев в Twitter.
На счету Мане 91 гол и 39 результативных передач в предыдущих 199 встречах в составе «Ливерпуля».
2??0??0?? appearances in ??? for our Sadio Mane! ?#LEILIV | #LFC pic.twitter.com/L2jn8jkfZO— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2021
Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2016 года за 41,2 миллиона евро. В качестве игрока мерсисайдцев сенегалец стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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