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Мане проводит 200-й матч за «Ливерпуль»

15:36
Садио Мане. Фото Reuters
Садио Мане. Фото Reuters
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Матч 24-го тура чемпионата Англии-2020/21 против «Лестера» стал для нападающего «Ливерпуля» Садио Мане 200-м в составе команды, сообщает пресс-служба мерсисайдцев в Twitter.

На счету Мане 91 гол и 39 результативных передач в предыдущих 199 встречах в составе «Ливерпуля».

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2016 года за 41,2 миллиона евро. В качестве игрока мерсисайдцев сенегалец стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

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